Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın bir oğlu uyuşturucudan diğer oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın bir oğlu uyuşturucudan diğer oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın oğlu Enes Tuna "uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Fethiye Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği, oğul Tuna hakkındaki soruşturma bilgilerini inceledikten sonra, tutuklanmasına karar verdi. Enes Tuna mahkeme kararı doğrultusunda cezaevine konuldu.

DİĞER OĞLU DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

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Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Burhanettin Tuna’nın diğer oğlu Emrullah Tuna da iki gün önce “göçmen kaçakçılığı” suçundan gözaltına alınmış ve Seydikemer Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Emrullah Tuna hakkındaki göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

İki oğlu da ağır cezalık suçlarla ilgili soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, şube başkanlığı görevinden istifa etti.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN DA SABIKALI

Burhanettin Tuna’nın göçmen kaçakçılığından tutuklanan oğlu Emrullah Tuna’nın adı

Daha önce de tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında şüpheli olarak gündeme gelmişti.