KIZIL HARE KONUSU NEDİR?

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo’nun tek yakını, atı Kızıl Hare’dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir. Yıllarını Kızıl Hare’ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare’nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.