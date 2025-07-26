Kızıl Hare filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kızıl Hare (Ride On) filmi, 26 Temmuz Cumartesi akşamı sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Larry Yang'ın üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kızıl Hare filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Kızıl Hare filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Jackie Chan, Haocun Liu, Kevin Guo paylaştığı Kızıl Hare filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemeseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve dikkat çekici oyuncu kadrosu ile Kızıl Hare, vizyona girdiği dönemde izleyicilerin dikkatini çeken filmler arasında yer aldı. Peki, "Kızıl Hare filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızıl Hare ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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KIZIL HARE KONUSU NEDİR?
Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo’nun tek yakını, atı Kızıl Hare’dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir. Yıllarını Kızıl Hare’ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare’nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.
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KIZIL HARE OYUNCULARI KİMLER?
Jackie Chan , Lao Luo rolünde
Liu Haocun , Lao Luo'nun kızı Xiao Bao rolünde
Guo Qilin , Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua rolünde
Wu Jing , Lao Luo'nun çırağı Yuanjie rolünde
Joey Yung, Yingzi rolünde,
Yu Ailei, Yingzi'nin kocası Xiamao rolünde
Yu Rongguang , Lao Luo'nun atına imrenen şirket CEO'su He Xin rolünde
Andy On , borç tahsildarları için çalışan bir haydut olan Dami Ge rolünde
Xiaoshenyang , He Xin için çalışan bir avukat olan Li Yan rolünde
Shi Yanneng, Dawei rolünde, dublör sanatçısı ve Lao Luo'nun arkadaşı
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