Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı Işıl Öykü Dinç'i kaybeden babanın yardım feryadı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!

        İstanbul'da, Pendik sahil yolunda karşıdan karşıya geçen, Çamçeşme Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Öykü Dinç'e araç çarptı. Kazada, Işıl Öykü hayatını kaybetti. İddialara göre genç kıza çarpan araç sürücüsü tutuklandıktan 48 saat sonra serbest kaldı. Acılı baba Yunus Dinç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kızına çarpan kişinin devlet memuru olduğu için kısa sürede serbest kaldığını ve bunu şaşkınlıkla öğrendiklerini dile getirdi

        Giriş: 12.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 18 Mayıs'ta, Pendik sahil yolunda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Çamçeşme Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Işıl Öykü Dinç yolun karşısına geçerken, hızla gelen bir araç çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekiler tarafından hemen olay polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Işıl Öykü Dinç’e çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Genç kız gözyaşları içinde Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözaltın alınan araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST KALDI

        Kızını kaybeden baba Yunus Dinç, sosyal medya üzerinden kazayla ilgili açıklamada bulundu. Kendisi ve ailesini şaşırtan bir bilgi duyduğunu belirten acılı baba, kızına çarpan sürücünün ‘Devlet memuru’ olduğunu ve tutuklandıktan 48 saat sonra serbest kaldığını iddia etti.

        Baba Yunus Dinç’in açıklaması şöyle: "Herkese merhaba... Bildiğiniz üzere 18 Mayıs pazar günü prensesim, kızım Işıl'ımı kaybettim. Olay; Pendik sahil yolunda, Işıl karşıdan karşıya geçmek istediği anda meydana geldi maalesef. Ertesi gün Işıl'ımı amcasının yanına sakladık ve aynı gün Işıl'a çarpan aracın şoförü olduğu iddia edilen şahsın tutuklandığı bilgisi paylaşıldı bizlerle, ki hafta boyunca avukatlarımız dosyaya, dosyanın içeriğine ulaşmaya çalıştıkça bu taleplerimiz; soruşturmanın devam ettiği, dosyanın herhangi bir mahkemeye gönderilmediği söylenerek geri çevrildi.

        "İKİ DARBE DAHA ALDIK"

        Bize böyle söylenmesine rağmen 30 Mayıs Cuma günü bana ve eşime duruşma tebligatı ulaştı. Bu tebligatla iki darbe daha aldık. Birincisi; tutuklanan ve şoför olduğu iddia edilen şahsın "devlet memuru" olduğu gerekçesiyle tutuklandıktan sadece 48 saat sonra salıverildiğini öğrendik. İkincisi ise; duruşma 23 Eylül'e verilmiş yani Işıl'ımın doğum gününe.

        Bugüne kadar avukatlarımızın yaptığı itirazlar yok sayılmaya devam edildi, ediliyor. Dosyaya girmiş herhangi bir mobese görüntüsü, bilirkişi raporu olmaksızın şoför olduğu iddia edilen ve tutuklanan şahsın sadece 48 saat sonra salıverilmesi kararı bir hukuk garabetidir. Dosyanın akibetini değiştirebilecek mobese görüntüleri halen daha dosyaya girmemiştir.

        Geçtiğimiz bu 24 gün içerisinde acımızı bile yaşamamıza müsaade etmeyip bizleri bu tür olayların içerisinde koşturdukları için, bizlere başka çare bırakmadıkları için sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Hafta sonu itibariyle başlayacağımız sosyal medya çağrılarımız esnasında siz dostlarımızdan yardım ve destek rica ediyoruz."

        VEKİLDEN SORU ÖNERGESİ

        İzmir CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, bugün kazayla ilgili TBMM'ye bir yazı yazarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından bazı soruların yanıtlanması talebinde bulundu.

        Milletvekili Kılınç, "Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış, ancak yaşanan hukuki eksiklikler ve şüphelinin serbest bırakılması sürecinde adaletin sağlanıp sağlanmadığı konusunda büyük bir belirsizlik ortaya çıkmıştır. Özellikle, şüpheli kişinin yalnızca 48 saat tutuklu kalıp serbest bırakılması, Mobese görüntülerinin dosyaya eklenmemesi ve mağdur ailenin avukatlarının engellenmesi, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde ilerlemediği izlenimi yaratmaktadır.

        Bakanlık tarafından bu mağduriyetin giderilmesi, hukuki süreçlerin şeffaf ve adil bir şekilde işlemesi ve toplumun adaletin sağlanacağına olan güveninin yeniden tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir.

        Bu bağlamda; Pendik sahil yolundaki kazada hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ölümüne sebep olan şüpheli kişi, sadece 48 saat tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır. Şüphelinin serbest bırakılmasına neden olan gerekçeler nelerdir? Bu konuda yapılan hukuki değerlendirmede herhangi bir eksiklik veya usulsüzlük bulunmuş mudur?

        Olayla ilgili olarak, şüpheli kişi "devlet memuru" olduğu gerekçesiyle özel bir muameleye mi tabi tutulmuştur? Bakanlık, devlet memuru olan bir kişinin adalet önünde ayrıcalıklı bir muamele görmesinin, adaletin sağlanması ve toplum vicdanının rahatlatılması açısından doğru olup olmadığını nasıl değerlendiriyor?

        Kazayla ilgili soruşturma sürecinde, Mobese görüntülerinin dosyaya eklenmemesinin sebebi nedir? Adaletin sağlanabilmesi için bu görüntülerin dosyaya eklenmesi gerektiği hususunda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

        Ailenin avukatlarının dosyaya erişim konusunda yaşadıkları engellemeler ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı herhangi bir inceleme yapmayı düşünüyor mu? Avukatların dosya içeriğine ulaşamaması, hukuk devletinin temel ilkeleriyle uyumlu mudur?

        Bakanlık, toplumsal güvenin yeniden sağlanması ve benzer olayların önüne geçilmesi adına adli süreçlerin şeffaf bir şekilde işlemesini temin etmek için düzenleme yapmayı düşünmekte midir?"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Işıl Öykü Dinç
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Habertürk Anasayfa