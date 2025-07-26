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        Haberler Gündem 'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' tartışmasında tabancayla kalbinden vuruldu

        'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' tartışmasında tabancayla kalbinden vuruldu

        Isparta'da İsmail Özdemir, 'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' diyerek tartıştığı N.G. tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürdü. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan N.G., adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:01
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        'Kız arkadaşımı rahatsız' etsin kavgası can aldı
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        Olay, cuma saat 01.00 sıralarında, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. Caddede karşılaşan İsmail Özdemir ile kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü N.G. arasında tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. N.G., yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan N.G. Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evine yapılan polis operasyonuyla dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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        #ısparta
        #İsmail Özdemir
        #haberler
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