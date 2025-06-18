Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk sörf tahtası üzerinde yeteneklerini sergiledi
Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kumandalı sörf tahtasıyla su üzerinde yeteneklerini sergiledi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Tatlıtuğ'a, bu aktivitede meslektaşı Burak Yamantürk de eşlik etti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'da tatilini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, kumandalı sörf tahtasıyla şov yaptı.
Ünlü oyuncu, deniz üzerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Suyun üzerinde tüm hünerlerini sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, sportif yeteneği ve dengeli duruşuyla seyredenleri bir hayli etkiledi.
Kıvanç Tatlıtuğ, kıyıdaki arkadaşları tarafından bolca alkışlandı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra, oyuncu Özge Özpirinçci’nin eşi oyuncu Burak Yamantürk de sörfte oldukça başarılı hareketler sergiledi.