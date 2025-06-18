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        Haberler Objektife Takılanlar Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk sörf tahtası üzerinde yeteneklerini sergiledi - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk sörf tahtası üzerinde yeteneklerini sergiledi

        Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kumandalı sörf tahtasıyla su üzerinde yeteneklerini sergiledi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Tatlıtuğ'a, bu aktivitede meslektaşı Burak Yamantürk de eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:56
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        Sörf tahtası üzerinde şov yaptı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'da tatilini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, kumandalı sörf tahtasıyla şov yaptı.

        Ünlü oyuncu, deniz üzerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

        Suyun üzerinde tüm hünerlerini sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, sportif yeteneği ve dengeli duruşuyla seyredenleri bir hayli etkiledi.

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        Kıvanç Tatlıtuğ, kıyıdaki arkadaşları tarafından bolca alkışlandı.

        Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra, oyuncu Özge Özpirinçci’nin eşi oyuncu Burak Yamantürk de sörfte oldukça başarılı hareketler sergiledi.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #Burak Yamantürk

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