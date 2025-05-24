Kıvanç Tatlıtuğ, nikâh için Barcelona'da

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, nikâhı için İspanya'nın yolunu tuttu.

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Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ

Barcelona'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikâh Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un değil. Zira onlar, 2016'da Paris'te evlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın arkadaşları; Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikâhı için Barcelona'ya gitti.

Çiftin samimi halleri arkadaşlarının en mutlu gününde onların da ne kadar içten bir sevgiyle yanlarında olduğunu gözler önüne serdi.

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