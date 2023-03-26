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Kısmetse Olur'dan diskalifiye olmuşlardı! Favori çiftten beklenmedik karar!

YouTube platformunda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal, sosyal medya hesaplarından ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Giriş: 26.03.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasından birlikte karar vererek çekilen ve çekimlere gelmedikleri için diskalifiye olan Tolga Kandemir ve Aybüke Çangal çiftinden, hayranlarını üzen haber geldi.

  • 21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal ve 24 yaşındaki Tolga Kandemir, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı evlilik programında tanışarak aşk yaşamaya başlamışlardı. Çift, ilişkilerini daha özgür yaşayabilmek için programı terk etmişti.

  • Son zamanlarda sık sık romantik paylaşımlar yapan ve birlikte YouTube kanalı açan çiftten kötü haber geldi. 

  • Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını duyuran Aybüke Çangal, "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

  • Tolga Kandemir " gün bekledikten sonra tüm fotoğrafları sildi, Aybüke Çangal'ı takipten çıktı ve şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar dün öğrendiğiniz üzere bir süredir devam eden ilişkimiz saygı çerçevesinde son bulmuştur. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim."

  • DİSKALİFİYE EDİLMİŞLERDİ

    Kısmetse Olur çekimlerine gelmeyen Aybüke ve Tolga çifti diskalifiye edilmişti. Öykü Serter, konuyla “ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Maalesef geçerli bir mazeret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" 

  • "ARAMIZDAKİ AŞKA ORADA DEVAM ETMEK İSTEMEDİK"

    Yarışmadan ayrıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayın açarak diskalifiye edilmeleriyle ilgili konuşan Tolga Kandemir konuyla ilgili "Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık" derken Aybüke Çangal da "Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey" şeklinde konuşmuştu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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