Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 'Kişisel verileri ele geçirme' davasında 3 sanığa hapis cezası

        'Kişisel verileri ele geçirme' davasında 3 sanığa hapis cezası

        Sohbet uygulamasından çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip şantaj yaptığı, Ankara Valisi Vasip Şahin'i de tehdit edip dolandırmaya kalktığı iddia edilen 7 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er yıl 7'şer ay, 1 sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, 4 sanık hakkında beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kişisel verileri ele geçirme' davasında hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Haziran 2023'te düzenlediği iddianameye göre; Ankara Valisi Vasip Şahin'e 26 Temmuz 2022'de yurt dışı numarasından WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderildi. 100 bin TL talep edilen mesajda, Ali Körün'ün IBAN numarası yer aldı. Vali Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Körün gözaltına alındı ancak mesajın başka kişiler tarafından bir sohbet uygulamasından gönderildiği gerekçesi ile serbest bırakıldı. Ardından Vali Şahin'in ailesi ve korumasına da tehdit mesajları gönderildi. Soruşturma, benzer bir mesajın eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla genişletildi.

        Çete üyelerinin uygulama üzerinden çok sayıda kişinin özel görüntülerini ele geçirip şantajla maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. 'Uzun Ağa' kod adlı Servet Işık'ın liderliğini yaptığı örgütün, 21 bini aşkın yabancı numaraya ve 2015 yılına ait Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine ulaştığı belirlendi. Aralarında eski milletvekili Mehmet Metiner'in de bulunduğu bazı kişilerin bilgilerinin sorgulandığı, iddianamede yer aldı. Sanıklar Tayfur Canboy, Ali Körün, Kenan Can, Faruk Karaahmetli, Basri Tokgöz, Hasan Dede ve Servet Işık'ın 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Şantaj' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

        KARAR DURUŞMASI

        Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, başka suçtan hükümlü bulunan sanık Tayfur Canboy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, hepsi de tutuksuz olan sanıklardan Ali Körün ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise katılmadı. Sanık Körün, "Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin analiz raporu ile 'Zehirsiz' takma adlı kişinin ses kaydının bana ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum, tüm suçlardan beraatımı talep ediyorum" dedi.

        Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Tayfur Canboy da beraatını talep etti.

        4 SANIĞA BERAAT

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tayfur Canboy ve Ali Körün hakkında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Şantaj' ve 'Hakaret' suçlarından 3'er yıl 7'şer ay hapis cezasına hükmetti. Sanık Servet Işık ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'Kişisel verileri kaydetmek' suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Basri Tokgöz, Faruk Karaahmetli, Hasan Dede ve Kenan Can hakkında ise beraat kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Habertürk Anasayfa