Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da "Bu mahallemizde kışın tek bir ailemiz kalıyor. Hayvancılık ve tarım faaliyetlerini icra ederek hayatlarını sürdürüyorlar. Biz de üretim faaliyetlerini sürdüren bu ailemize ulaşım sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz.