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        Haberler Gündem İnfo Grafik Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı

        Ekonomi 1 trilyon barajını aştı

        TÜİK'in bugün 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre 2022'de 905.5 milyar dolar olan Türk ekonomisinin toplam büyüklüğü 2023'te 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece kişi başı gelir 2023'te 13 bin 110 dolara ulaşarak rekor düzeye ulaştı. Dolar bazında kişi başı gelir 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 23 arttı. Kişi başı gelirde daha önce en yüksek seviye 10 yıl önce, 2013'te 12 bin 582 dolarla görülmüştü.

        Giriş: 29.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:16
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        #kişi başı gelir

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