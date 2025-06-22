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        Kısa süreli fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşecek kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar da yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece düşüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 09:08 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:08
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        Kısa süreli fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da toz taşınımı bekleniyor.

        Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Bulutlu 22°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Rüzgarın da Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

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