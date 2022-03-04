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Kış Olimpiyaları 2022 hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Kış Olimpiyatları ddodle oldu

Pekin Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 2022 Google tarafından doodle oldu. Peki, 2022 Paralampik Oyunları hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayıp bitecek? Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları'na Ukrayna ve Rusya katılacak mı? Merak edilip araştırılan soruları haberimizde derledik. İşte 2022 Kış Olimpiyatları ile ilgili merak edilenler...

04.03.2022 - 08:13 | Güncelleme: DİĞER
  • Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından doodle yapıldı. Arama yapmak isteyen kullanıcılar doodle ile karşılaştıktan sonra "Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 2022 hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak ve bitecek? Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları'nda Ukrayna ve Rusya katılacak mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Kış Olimpiyatlarıyla ilgili detaylar...

  • KIŞ OLİMPİYATLARI PARALAMPİK OYUNLARI 2022 NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

    Pekin Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 4 Mart Cuma yani bugün başlıyor. 10 gün sürecek Kış Olimpiyatları  13 Mart'ta soan erecek. 

  • KIŞ OLİMPİYATLARI PARALAMPİK OYUNLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları  2022 TRT Spor ve D-Smart'tan yayınlanacak.

  • RUSYA KIŞ OLİMPİYATLARINA KATILACAK MI?

    71 sporcuyla olimpiyatlara katılması beklenen Rusya, savaş nedeniyle yaşanan gerilimi gerekçe göstererek yarışmalara katılmayacak.

  • PARALAMPİK OYUNLARI NEDİR?

    1960 yılında “Paralimpik Oyunlar” adı verildi. O zamandan beri dört yılda bir yapılmaya başlandı.

    Yaz Oyunlarında yer alan sporlar : Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

     

     

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