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        Haberler Gündem Çevre Kirlilikle gündeme gelen sahilde bulundu | Son dakika haberleri

        Kirlilikle gündeme gelen sahilde 500 metrelik boru bulundu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikâyet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:27
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        Kirlilikle gündeme gelen sahilde bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili'nde vatandaşlar, metrelerce uzunlukta, ucunda duba bağlı plastik borunun kıyıya vurduğunu gördü.

        İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından yaklaşık 500 metre uzunluğundaki plastik boru Gazipaşa Belediyesi görevlileri tarafından toplanıp sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikâyet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., "Çevreyi kasten kirletme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra adli kontrolle bırakılmıştı.

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        #çevre haberleri
        #antalya haberleri
        #gazipaşa selinus sahili
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