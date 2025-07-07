Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü - Diğer Haberleri

Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü - Diğer Haberleri

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve altın kemeri boynuna takan Orhan Okulu, tarihi ‘hamama gitme' geleneğini bu yıl da bozmadı.

Başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinin ardından er meydanından faytonla kent merkezine geldi. Boynuna taktığı altın kemerle vatandaşları selamlayan Okulu, ardından dua ederek tarihi Saray Hamam ritüelini devam ettirdi.

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Hamam girişinde açıklama yapan Orhan Okulu, tarihi geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yürüyüş yaparak halkımıza teşekkür ettik. Dualarla hamama geldik. 2025 yılı şampiyonluğu bize nasip oldu. Lig güreşlerinde de iyi sonuçlar aldım. Üçünde final yaptım, ikisinde birinci, birinde ikinci oldum. Kırkpınar için de çok iyi hazırlandık, altın kemeri takmak nasip oldu" dedi.

Kupayı babasına armağan ettiğini dile getiren Okulu, "Küçük yaşlarda bizi güreşe başlatan babamdı. Onun emeği çok. Bu kupayı ona armağan ettim. Bizi desteklediği için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.