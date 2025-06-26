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        Haberler Bilgi Gündem Kırkpınar Güreşleri ne zaman? 2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlangıç ve bitiş tarihi ile 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı

        664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı açıklandı!

        Türk kültürünün en köklü miraslarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2025 yılında da geleneksel coşkusuyla Edirne'de hayat bulacak. Bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek olan tarihi organizasyonun tarihleri netleşirken, başpehlivanlık için mücadele edecek 40 güreşçinin kura torbaları da açıklandı. Güreşseverlerin heyecanla beklediği festivalin başlangıç ve final günü belli oldu. İşte 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:34
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        • 1

          664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Türk milletinin asırlardır yaşattığı bu eşsiz gelenekte, 2025 yılı heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl başpehlivanlık için mücadele edecek 40 isim kura torbalarından çıktı, gözler şimdi güreşlerin başlayacağı tarihte. Peki, Kırkpınar Güreşleri ne zaman? İşte detaylar...

        • 2

          664. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

          Türkiye'nin köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek. Başpehlivanlık mücadelelerinin yer aldığı yağlı güreş müsabakaları ise 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          Tarihi atmosferiyle öne çıkan organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınan bu eşsiz etkinlik, yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam ediyor.

        • 3

          KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE YER ALACAK 40 PEHLİVAN VE TORBALARI

          Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek 40 pehlivanın yer aldığı torbalar belli oldu.

          Birinci Torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

          İkinci Torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

          Üçüncü Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel.

        • 4

          Dördüncü Torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

          Beşinci Torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

          Eşleşme sistemine göre, alt torbada yer alan pehlivan üst torbada bulunan rakibini yenmesi halinde, sonraki turda üst torbadan kura çekmeye hak kazanır. Örneğin, dördüncü torbadaki bir pehlivan ilk turda birinci torbadaki rakibini mağlup ederse, sonraki turda onun yerine birinci torbadan kura çekme hakkı elde eder.

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