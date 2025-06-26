664. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'nin köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek. Başpehlivanlık mücadelelerinin yer aldığı yağlı güreş müsabakaları ise 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tarihi atmosferiyle öne çıkan organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınan bu eşsiz etkinlik, yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam ediyor.