28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, videolu mesajında, "Dünya genelinde küresel sorun oluşturan koronavirüsten korunmak için evlerimizden çıkmayalım. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı kurallara uyalım. Evde kal Türkiyem." ifadelerini kullandı.
Orhan Okulu, "Koronavirüsle mücadelede devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerine uyalım. Sporumuzu evimizde yapalım. Evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.
İsmail Balaban ise Türkiye'nin de koronavirüsle mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Devletimiz ve Bakanlığımız bu anlamda tedbirler almaktadır. Lütfen uyarıları ve tedbirleri dikkate alalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ben de antrenmanlarımı ev ortamında yapabildiğim egzersizlerle devam ettiriyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber aşacağız. Güvenli, huzurlu ve mutlu yarınlar için evde kal Türkiye."
Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş, "Güzel ülkemin güzel insanları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs tehdidi altında. Devlet ve millet olarak inşallah en kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz. Yeter ki ilgili makamların talimatlarına uyalım. Genç yaşlı demeden bu hastalık hepimize bulaşabilir. Bunun tek önlemi evimizden çıkmamaktır. Devletimiz güçlüdür, bütün tedbirleri almışlardır. Ben de evdeyim, bunun için evde kal Türkiye." diye konuştu.
"Pele Mehmet" lakabıyla bilinen Kırkpınar başcazgırı Mehmet Tura da şunları kaydetti:
"Zor günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle devletimiz ve milletimizle bu virüs denen illetin üstesinden geleceğiz. Bütün talimatlara uyalım, 'Evde kalalım Türkiyem.' Allah Allah İllallah Muhammedün Resulullah, bu virüs denen belayla bütün sağlıkçılarımıza mücadelelerinde dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!