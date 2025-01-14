Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım durma noktasına geldi.
Yolda kalan bazı araçlar, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreyi bulduğu bölgede kar tipi şeklinde devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.