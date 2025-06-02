Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kırklareli'ni İngilizce tanıtan 10 yaşındaki Eren Deniz'in videosu viral oldu

        Kırklareli'ni İngilizce tanıtan 10 yaşındaki Eren Deniz'in videosu viral oldu

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Eren Deniz Sayan'a akıcı İngilizcesi, girdiği yarışmada birincilik getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'ni İngilizce tanıttı, viral oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstiklal Ortaokulu öğrencisi Eren Deniz Sayan, öğretmenlerinin teşvikiyle Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilerin dil becerisini geliştirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Dil Festivali 39 adlı yarışmaya katıldı.

        Sayan, farklı okullardan 13 öğrencinin katıldığı yarışmada İngilizce konuşma kategorisinde birinci oldu.

        Milli Eğitim Müdürlüğü, Sayan'ın yarışmaya katıldığı ve akıcı İngilizcesiyle kentin coğrafyasını, tarihini ve kültürel ögelerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Müdürlüğün paylaşımı, pek çok hesap tarafından da paylaşıldı.

        Eren Deniz'in dil hakimiyeti, akıcı konuşması ve öz güveninin yansıdığı videoyu kısa sürede binlerce kişi izledi.

        REKLAM

        "OLUMLU TEPKİLER MOTİVASYONUMU ARTIRIYOR"

        Eren Deniz Sayan, İngilizcenin çok sevdiği ve ilgi duyduğu bir dil olduğunu belirtti.

        Sayan, severek İngilizce derslerine çalıştığı için kısa sürede dile hakim olduğunu anlattı.

        Yarışmadaki derecenin yanı sıra paylaşılan videonun etkileşiminin de kendisini çok mutlu ettiğini belirten Sayan, "Herkes çok başarılı buldu. Video kısa sürede yayıldı. Çok mutlu oldum. Böyle bir şey olmasını hiç düşünmüyordum. Olumlu tepkiler motivasyonumu artırıyor. Bu nedenle kentimi farklı dillerde de tanıtmayı amaç edindim" dedi.

        İngilizce öğretmeni Esra Atam ise Eren Deniz Sayan'ın İngilizceye olan merakını, ilgisini çok iyi yönettiklerini belirtti.

        Eren Deniz'in İngilizce konusunda derslerde öğrendikleriyle yetinmediğini ve çok farklı yöntemlerde kullandığını anlatan Atam, öğrencisinin İngilizceyi günlük yaşamına da dahil ettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırklarelini İngilizce tanıtan çocuk
        #KIRKLARELİ
        #Eren Deniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Habertürk Anasayfa