Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade eden Tanrıseven, "Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır" dedi.