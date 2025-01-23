Kırıkkale'de peş peşe kaza! 2'si sağlıkçı 10 yaralı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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PEŞ PEŞE KAZA

Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti. Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin Gümüş'ün (45) kullandığı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

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2'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ 10 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican Holat ve Esra Keskin, sürücüler Gümüş ve Uzunalp ile araçlardaki Özlem (44) ve Kerem Uzunalp (13), Hayati (45) ve Ayşe Çebi (44), Ahmet Cemek (65) ile Rana Morçoloğlu (17) yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kerem Uzunalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.