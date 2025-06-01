Kırıkkale'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
C.A. (60) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Cankurtaran köyü mevkisinde M.S'nin (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.