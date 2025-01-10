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        Haberler Dünya Kimseye selam vermedi: Carter'ın cenaze töreninde Harris'ten soğuk rüzgarlar | Dış Haberler

        Kimseye selam vermedi: Carter'ın cenaze töreninde Harris'ten soğuk rüzgarlar

        100 yaşında hayatını kaybeden Eski ABD Başkanı Jimmy Carter için devlet cenaze töreni düzenlendi. Carter için burada düzenlenen törene, Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yanı sıra eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile çok sayıda kişi katıldı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski başkanlarla selamlaşmayarak yerine oturması ise dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:07
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        Carter'ın cenaze töreninde Harris'ten soğuk rüzgarlar
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        ABD'de 29 Aralık 2024'te 100 yaşında hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.

        Memleketi Georgia'dan önceki gün Washington'a getirilen ve Kongre binasında 2 gün boyunca ziyarete açık olan eski ABD Başkanı Carter'ın cenazesi, sabah Washington Ulusal Katedrali'ne getirildi.

        Cenazede mevcut Başkan Biden, Seçilmiş Başkan Trump ve hayattaki tüm eski başkanlar hazır bulundu.

        Amerikan televizyonlarının canlı yayımladığı devlet cenaze töreninde, Carter için dualar okundu ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

        Başkan Biden, Carter'ın siyaset anlayışının, dünyaya hizmet etmek ve şekillendirmek amacıyla mücadele verme anlayışına dayandığını söyledi.

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        "Jimmy Carter'ın hayat hikayesi, su ve elektrikten yoksun bir evden çıkan ve gücün zirvesine yükselen bir adamın hikayesidir."

        Öte yandan, törende yan yana oturan Trump ile Obama'nın kısa süre sohbet ettiği ve Trump'ın bazı sözleri üzerine Obama'nın güldüğü anlar da kameralara yansıdı.

        Ancak Trump'a karşı 2024 Başkanlık Seçimi'ni kaybeden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski başkanlara selam vermeden yerine oturması dikkat çekti.

        Trump, 2020 yılındaki Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından ağır ithamlarla suçladığı kendi başkan yardımcısı Pence ile tören öncesinde el sıkıştı.

        Törenin ardından Carter'ın cenazesi, memleketi Georgia'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

        On binlerce Amerikalı, 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapan ve kötü giden bir ekonomi ile İran rehine krizinin yükünü taşıyan Carter'a saygılarını sunmak üzere ABD Kongre Binası'na akın etti.

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