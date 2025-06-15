Kimmich'ten Sane yorumu!

Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane için Bayern Münih'ten takım arkadaşı Joshua Kimmich yorum yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland maçı öncesi mikrofonların karşısına geçen Kimmich, Leroy Sane'nin transferiyle ilgili gelen soruya, "Leroy Sane'nin Türkiye'ye gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

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Bayern Münih'in kaptanı, "Bu onun kararı, mutlaka kendince haklı nedenleri vardır." yorumunu yaptı.

SANE'NİN BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern formasıyla toplam 5 sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncu çıktığı 220 karşılaşmada 61 gol 55 asistlik performans sergiledi.