Havaların ısınmasıyla birlikte güzel, güneşli günlerin gelmesi ve tatil planlarının yapılmaya başlanmasıyla aşırı sıcaklardan kendimizi nasıl korumalı ve neler yapmalıyız? Detaylar haberimizde...

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Yaz aylarında artan sıcaklıklar, vücudun ısı dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu durumdan daha fazla etkilenir. En yaygın etkilerden biri sıvı kaybıdır. Bu da halsizlik, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

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Yüksek sıcaklık tansiyonu etkileyebilir, kalp-damar hastalıklarını tetikleyebilir ve nefes darlığına yol açabilir. Geceleri sıcaklığın düşmemesi ise uyku düzenini bozarak dikkat dağınıklığı ve sürekli yorgunluk hissi yaratabilir. Ayrıca sıcak havalarda bağışıklık sistemi zayıflayabilir.

SICAK ÇARPMASI VE BELİRTİLERİ

Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 38°C’nin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkar ve acil müdahale gerektirir. Belirtiler arasında:

- Yüksek ateş

- Hızlı nabız

- Baş ağrısı ve baş dönmesi

- Sersemlik - Aşırı terleme ya da hiç terleyememe - Huzursuzluk ve bilinç bulanıklığı - Sıcak çarpması tedavi edilmezse organ yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. GÜNEŞ ÇARPMASI VE RİSKLERİ Güneş çarpması, uzun süre doğrudan güneşe maruz kalındığında vücudun kendini soğutamaması sonucu gelişir. En çok açık alanda çalışanlar, yaşlılar ve çocuklar risk altındadır. Belirtiler; aşırı terleme, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şeklinde kendini gösterir. REKLAM DEHİDRASYON (SIVI KAYBI) Yüksek sıcaklıklarla birlikte terleme artar ve vücut önemli miktarda sıvı kaybeder. Bu da dehidrasyona yol açar. Dehidrasyon belirtileri: - Ağız kuruluğu - Halsizlik - Koyu renkli idrar - Baş ağrısı Bu nedenle gün içinde susamayı beklemeden su içmek hayati önem taşır. GÜNEŞ YANIKLARI Cildin uzun süre güneş altında kalması sonucu oluşan güneş yanıkları, kızarıklık, ağrı ve hassasiyetle kendini belli eder. Bazen ciltte su kabarcıkları da oluşabilir. Uzun vadede cilt kanseri riskini artırabileceği için, dışarı çıkmadan önce mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARDA RİSKLER Kalp, tansiyon, şeker gibi kronik hastalıkları olan bireyler sıcak havalarda daha fazla risk altındadır. Vücudun su ve ısı dengesi bozulduğunda bu hastalıklar daha da kötüleşebilir. Bu nedenle bu gruptaki bireylerin doktor önerilerine dikkat etmesi ve güneşten korunması önemlidir. REKLAM AŞIRI SICAKLARDAN KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENİR? Aşırı sıcaklar herkes için rahatsız edici olabilir ama bazı gruplar için ciddi tehlike oluşturur: - Bebekler ve küçük çocuklar - Yaşlılar - Hamileler - Kronik hastalığı olanlar - Açık alanda çalışanlar Bu gruptakiler sıcak havalarda daha dikkatli olmalı, serin ve gölgeli alanlarda bulunmalıdır. AŞIRI SICAKLARDAN KORUNMA YOLLARI - Gölgeyi tercih edin: Mümkünse günün sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın. - Serin ortamlarda bulunun: Klima yoksa alışveriş merkezi ya da kamu binaları gibi serin yerlerde vakit geçirin. - Hafif giyinin: Açık renkli, pamuklu ve bol kıyafetler vücut ısınızı dengeler. REKLAM - Güneş kremi kullanın: UV ışınlarından korunmak için düzenli olarak yüksek faktörlü koruyucu sürün.

- Yeterli su tüketin: Susamayı beklemeden su için. Alkol, çay ve kahveyi sınırlayın. - Isı yayan cihazlardan uzak durun: Fırın, ütü gibi ısı kaynaklarını mümkünse gün içinde kullanmayın. SICAK HAVALARDA BESLENME ÖNERİLERİ - Bol sıvı tüketin: Gün boyunca düzenli su içmek dehidrasyonu önler. - Hafif yemekler tercih edin: Salata, yoğurt, sebze yemekleri gibi hafif gıdalar sindirimi kolaylaştırır. - Elektrolitleri unutmayın: Muz, portakal gibi mineraller bakımından zengin meyveler tercih edilmelidir. - Ağır yemeklerden kaçının: Kızartmalar, aşırı proteinli ve yağlı yiyecekler vücut ısısını artırabilir. REKLAM - Alkolden uzak durun: Alkol sıvı kaybını artırır ve sıcak çarpması riskini yükseltir. AŞIRI SICAKLARDA YAPILAN YAYGIN HATALAR - Yeterince su içmemek - Koruyucu sürmeden güneşe çıkmak - Aşırı fiziksel aktivite yapmak - Koyu renkli ve kalın giysiler giymek - Alkol ve kafein tüketmek

- Vücudu dinlememek ve belirtileri ciddiye almamak - Sıcaklarla mücadelede bu hatalardan kaçınmak, sağlığınızı korumada büyük rol oynar. Görsel Kaynak: istockphoto