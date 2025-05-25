Kim Possible'dan Teen Titans'a: 2000'li yıllara damga vurmuş çizgi diziler!

MODA VE AKSİYON BİR ARADA: TOTALLY SPIES!

Sam, Clover ve Alex’ten oluşan ajan üçlüsü, hem okul hayatı hem de casusluk görevleri arasında mekik dokurken izleyicilere bol aksiyon, komedi ve renkli bir görsel dünya sundu. Özellikle moda tutkunları için ikonik bir içerik haline geldi.