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Kim Kardashian ve Kanye West boşanmayı askıya aldı - Magazin haberleri

Kim Kardashian ve Kanye West boşanmayı askıya aldı

Boşanma aşamasında olan reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in bu süreci askıya aldığı konuşuluyor. Çiftin ayrı kalmalarının onları birbirine yakınlaştırdığı ileri sürüldü

06.10.2021 - 10:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında nikah masasına oturan ve boşanma aşamasında olan Kim Kardashian (40) ile Kanye West (44) ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

  • Mirror gazetesinin haberine göre; ikiliye yakın kaynaklar, Kardashian ve West'in boşanmayı hızlandırmak için acele etmediklerini belirtti.

  • HAYRANLARI UMUTLANDI

    Çift, son dönemde sık sık birlikte görülünce, hayranları yeniden bir araya gelecekleri için umutlandı. Bir kaynak, Kim Kardashian ve Kanye West'in ayrı kalmalarının onları birbirlerine yakınlaştırdığını söylerken, bir başkası da, "Kim ve Kanye ayrılar ama boşanmak için telaşlı değiller. Onlar için en önemli şey çocukları." diye konuştu.

    İkilinin; North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunuyor.

  • KIM'E ÖZEL ŞARKILAR

    West'in yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian'a yazdığı "Sevgilim bana geri dön." benzeri şarkı sözleri, yeni albüm tanıtımlarında hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

    Yeni albümünde yer alan 'Love Unconditionally' adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştı. İkili son olarak Malibu'daki bir restoranda yemek yerken görülmüştü.

  • EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

    Öte yandan Kim Kardashian'ın boşandıktan sonra eşi Kanye West'in soyadını kullanmaya devam edeceği iddia edilmişti.

    TMZ'nin haberine göre; Kim Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da aynı 'West' soyadını taşıyacak.

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