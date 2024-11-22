Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a "ilişkiler değişmeyecek" mesajı | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a "ilişkiler değişmeyecek" mesajı

        ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Başkanlık Seçimi sonuçlarının Kuzey Kore ile ABD arasındaki ikili ilişkileri değiştirmeyeceğine inandığını söyledi. Kuzey Kore lideri ilişkilerin yumuşaması adına ABD'nin 47. Başkanı Trump'tan ciddi bir adım beklemiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kim'den Trump'a "ilişkiler değişmeyecek" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) açıklamalarda bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ikili ilişkilerin düzeltilmesi için uzun uğraşlar verildiğini ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

        Kim Jong Un, diplomatik girişimlerin başarısızlıklarını ise ABD'nin tavrına bağladı. Kuzey Kore lideri, "Diplomatik görüşmeler ABD’nin bize karşı değişmez ve uzlaşmaz tavrını yinelemekten başka bir işe yaramadı." dedi.

        Wall Street Journal'ın haberine göre Kim, Trump’ın Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar konusunda da ciddi bir değişikliğe gideceğine inanmıyor.

        2019 yılında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen Donald Trump ile Kim Jong Un görüşmelerden ciddi bir sonuç elde edememişti. Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un
        #trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa