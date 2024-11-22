Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a "ilişkiler değişmeyecek" mesajı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) açıklamalarda bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ikili ilişkilerin düzeltilmesi için uzun uğraşlar verildiğini ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Kim Jong Un, diplomatik girişimlerin başarısızlıklarını ise ABD'nin tavrına bağladı. Kuzey Kore lideri, "Diplomatik görüşmeler ABD’nin bize karşı değişmez ve uzlaşmaz tavrını yinelemekten başka bir işe yaramadı." dedi.

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Wall Street Journal'ın haberine göre Kim, Trump’ın Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar konusunda da ciddi bir değişikliğe gideceğine inanmıyor. 2019 yılında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen Donald Trump ile Kim Jong Un görüşmelerden ciddi bir sonuç elde edememişti. Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı olmuştu.