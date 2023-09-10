Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Sık sık yeni çektiği pozlarını yayınlayan ünlü sunucu sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum alıyor.