KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Diyanet İşleri'nin, "Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?" sorusuna verdiği cevap şöyledir;

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.