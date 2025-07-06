RİTÜEL ÖLÜM: SEPPUKU

Bir samuray, Bushidō’ya aykırı davrandığında veya düşman tarafından esir alınma tehlikesiyle karşılaştığında, onurunu korumak adına seppuku adı verilen ritüel bir intihar gerçekleştirebilirdi. İki türü vardı: savaş alanında hızlıca yapılan versiyon ve törenle gerçekleştirilen resmî versiyon. Bu acı verici eylem, onursuzluk karşısında bile saygın kalmayı sağlayan bir gelenekti.

Samuraylar sadece savaşçı değil, aynı zamanda sanatçı, filozof ve sadık hizmetkârlardı. Kılıçları ruhlarını yansıtır, yaşamları ise disiplin ve estetikle örülmüştü. Bugün hâlâ samuray kültürü, Japonya’nın ruhunu anlamak için bir anahtar olarak görülmektedir.

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