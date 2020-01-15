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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aksaray'da muhtarlarla bir araya geldi.

CHP'nin son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti olduğunu söylerken, "Oyumuz düşük ama size küsme gibi bir hakkımız da yok" ifadelerini kullandı.