Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yanı sıra belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP’de 4 dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu ve görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı da ziyaret etti.

Ayrıca Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile de görüştü.

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ÖZER VE AKGÜN'Ü DE ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Büyükçekmece soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü de cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 4 saat süren cezaevi görüşmelerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.