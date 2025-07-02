Memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak. Memur zammı ekonomide birçok kalemi etkiliyor. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı oluyor. Bu kapsamda ‘’Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL artacak, nasıl hesaplanır?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı yüzde 11,54’lük artışla 46 bin 655 lira 43 kuruş olmuştu. Peki, zamlı kıdem tazminatı ne zaman belli olacak? İşte Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama yöntemi…