Kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2025 Temmuz: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oluyor. Mevcut durumda 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile yükselecek. İşçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin en son aldığı brüt ücreti üzerinden yapılır. Memur zammı büyük oranda netleşirken çalışanlar ''Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak, nasıl hesaplanır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama...
- 1
Memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak. Memur zammı ekonomide birçok kalemi etkiliyor. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı oluyor. Bu kapsamda ‘’Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL artacak, nasıl hesaplanır?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı yüzde 11,54’lük artışla 46 bin 655 lira 43 kuruş olmuştu. Peki, zamlı kıdem tazminatı ne zaman belli olacak? İşte Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama yöntemi…
- 2
2025 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.
Haziran enflasyon verileri ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazanacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, memur zam oranı ile belirlenecek.
Buna göre, yeni kıdem tazminatı tavanı 3 Temmuz 2025 tarihinde netleşecek.
- 3
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 14,57 OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için mevcut enflasyona göre temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış göründü.
Haziran ayı verileriyle birlikte memur maaş zammının yüzde 15'in üzerinde olması bekleniyor.
- 4
2025 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında yüzde 11,54 oranında artış yaşayan kıdem tazminatı tavan tutarı, 6 aydır 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor.
Memur maaş zammının yüzde 15 olması durumunda kıdem tazminatı tavanı, 53 bin 653 lira 75 kuruşa yükselecek.
Nihai tutar, 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak.
- 5
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
- 6
Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar