1 OCAK 2025 TARİHİNDEN SONRA İŞTEN AYRILANLARA YANSIYACAK

Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten ayrılma tarihi daha önce olup ödemesi ocak ayına sarkmış olsa bile bu kişiler kıdem tazminatı tavan artışından yararlanamazlar. Yukarıdaki örneğimizde yer alan kişi 1 Ocak’tan sonra işten ayrıldığında kıdem tazminatı tavanı artışından hemen yararlanacak.

Ancak, ücreti ocak ayı içinde zamlanarak yeni kıdem tazminatı tavanına ulaşan işçi ise tavandaki artıştan, zamlı maaşını aldıktan sonra işten ayrıldığında yararlanmayacak. Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile ilan ediliyor. Genelgenin yayımlanması gecikebiliyor ancak yürürlük tarihi ay başı olarak belirleniyor. Ayın ilk günlerinde işten ayrılıp kıdem tazminatı ödenmiş kişilere, genelgenin yayımlanmasının ardından yeni tavana göre fark ödenmesi gerekir.