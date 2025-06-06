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        Haberler Magazin Khalid Abdalla'dan İngiltere'ye Gazze çağrısı

        Khalid Abdalla'dan İngiltere'ye Gazze çağrısı

        Mısır asıllı İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de soykırımın durdurulması için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu belirterek İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:48
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        Ünlü oyuncudan Gazze çağrısı
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        İngiltere Kraliyet Ailesi'ni anlatan 'The Crown' dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi 'Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de soykırımın durdurulması için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu belirterek İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı.

        İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto için göstericilerin ellerindeki metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle başkent Londra'da parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördüğü eyleme katılan oyuncu Abdalla, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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        Khalid Abdalla, eyleme katılanların kırmızı renkte kıyafetler giyerek ve parlamento etrafına sembolik "kırmızı çizgi" çekerek İngiliz hükümetin Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu gösterdiklerini belirtti.

        "SÖYLEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER GAZZE'DE ÖLDÜRÜLENLER İÇİN FARK YARATMIYOR"

        Gazze'de soykırım 20'nci ayını geride bırakırken hükümetteki karar alıcıların söylemlerinde birtakım değişikliklerin olduğuna işaret eden Khalid Abdalla, bu değişikliğin somut etki uyandırmadığının altını çizdi. Abdalla; "Söylemdeki değişiklikler Gazze'de kaybolan bir çocuğun ebeveynleri için hiçbir fark yaratmaz, enkazdan çıkarılmaya çalışan bir çocuk için yardıma gittiğinde öldürülen anneler ve babalar için de bir fark yaratmaz" dedi.

        Soykırımın son bulması için somut eyleme geçilmesini isteyen Khalid Abdalla; "Somut değişikliğe ihtiyacımız var. Kelimeler değil, eylemler istiyoruz. İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bu, bunu (soykırımı) durdurabilecek tek şey" diye konuştu.

        İngiltere Parlamentosu önünde binlerce kişinin kırmızı renkte giysiler giyerek eyleme katılmasını "dünyanın vicdanının temsil edildiği hissi" uyandırdığını dile getiren Abdalla, "Protestolar, insanların ayağa kalkması, seslerini yükseltmeleri nedeniyle gerçek değişim sağlıyor" dedi.

        Abdalla, dünya çapında protestoların sürmesi gerektiğinin altını çizerek; "Devam etmemiz gerekiyor. Bir şeyler değişiyor. Zaman alıyor. Bu, 77 yıldır ve daha uzun süredir devam ediyor. O yüzden protestolara sadece devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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        #Khalid Abdalla
        #İngiltere
        #gazze

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