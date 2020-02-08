08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin ilk yarısında zaman zaman zorlandıklarını belirten Boateng, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu" diye konuştu.
"UNUTULMAZ BİR ANDI"
Golün ardından stat hoparlöründe `Bitanem´ şarkısının çalınmasının kendisi için unutulmaz bir an olduğunu vurgulayan Boateng, "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu. Unutulmaz bir andı" şeklinde konuştu.
"TAKIMA KATKI YAPMAK İÇİN HAZIR OLACAĞIM"
Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten 32 yaşındaki Ganalı futbolcu, "Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum. Ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hâlâ goller atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım" dedi.
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