Kevin De Bruyne resmen Napoli'de!
İtalyan Serie A'nın son şampiyonu Napoli, bonservisi elinde olan Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 12.06.2025 - 17:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:31
Manchester City'de geçirdiği 10 sezonun ardından Premier Lig ekibinden ayrılan Kevin De Bruyne, Napoli'ye imzayı attı.
33 yaşındaki Belçikalı 10 numara, sağlık kontrollerinin ardından İtalya Serie A şampiyonu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
De Bruyne geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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