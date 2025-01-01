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        Haberler Magazin Kevin Costner'ın yanındaki gizemli kadın merak uyandırdı- Magazin haberleri

        Kevin Costner'ın yanındaki gizemli kadın merak uyandırdı

        Ünlü oyuncu Kevin Costner, geçen yılki boşanma davasıyla magazin dünyasında çok konuşuldu. Yeni yıla farklı bir başlangıç yapan Costner, tatilde bir kadınla görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:15
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        • 1

          Kevin Costner'ın Christine Baumgartner ile olan 19 yıllık evliliğini sona erdiren boşanma süreci, tarafların birbirine yönelttiği iddialarla magazin dünyasını meşgul etti. Baumgartner, 1 Mayıs 2023'te, 11 Nisan 2023'ten itibaren evliliklerinin bittiğini belirterek boşanma davası açtı.

        • 2

          Üç çocukları olan çiftin mal paylaşımı ve nafaka konularındaki anlaşmazlıkları aylarca sürdü. Kevin Costner, eski eşini "para avcılığı" yapmakla suçlarken, Christine Baumgartner ise çocuklarının alıştıkları yaşam standardını koruyabilmeleri için yüksek nafaka talep etti. Ancak bu süreçte, Baumgartner'ın komşusu Josh Connor ile bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılarak olaylar daha da karmaşıklaştı.

        • 3

          Kevin Costner, mahkeme sürecind;, "Eşim, beni komşumuzla aldattı" açıklamasında bulundu. İddialar kısa sürede doğrulandı ve Baumgartner, boşanmanın ardından Josh Connor ile yeni bir aşka yelken açtı.

        • 4

          Kevin Costner da boşanma sonrası yeni bir isimle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili için Aspen’de bulunan ünlü aktör, karlarla kaplı kasabada Arjantinli vahşi yaşam fotoğrafçısı Guadalupe Laiz ile görüntülendi. Costner’dan 25 yaş küçük olan 44 yaşındaki Laiz ile samimi yürüyüşleri, yeni bir ilişki başladığına dair söylentileri güçlendirdi.

        • 5

          Hem Kevin Costner hem de Christine Baumgartner, boşanmanın ardından yeni aşklara yelken açarak yollarına devam etti. Çiftin çalkantılı boşanma süreci, yerini bambaşka hikâyelere bırakmış gibi görünüyor.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock

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