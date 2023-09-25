Kevin Bacon'dan 'hayaletli ev' itirafı

Kevin Bacon, önceki sahibinin mülkün tuhaf bir şekilde perili olduğuna inanmasının nedenini de açıkladı. Sahibine göre, 1700'lerde bir Kızılderili, sömürgeci bir asker tarafından öldürülmüş. Bazılarıa göre o kızıldırilenin hayaleti evde dolaşıyormuş.

Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega