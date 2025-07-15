Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Sabah saatlerinde evden ormana odun toplamak için atıyla giden Yunus Çelik, akşam saatlerinde evine dönmedi. Aile üyelerinin telefonla aradığı Çelik'e ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile köylülerin ormanda yaptığı aramalarda Çelik, köye 1 kilometre uzaklıktaki kestiği kayın ağacının altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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