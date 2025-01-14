Kestiği ağaç ölümüne yol açtı

Çorum'un İskilip ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Dereseki köyünde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Satılmış Aktaş (65), kestiği ağacın altında kaldı.

REKLAM advertisement1

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satılmış Aktaş'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.