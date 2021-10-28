"Bu yavru sincaplara bakmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Bu güne kadar çok sayıda sincap büyüterek doğaya bıraktım, bunlar daha çok küçük ve uzun bir süre benle olacaklar. Benim tek amacım sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların bakımını ücretsiz ve gönüllü olarak yapmak.