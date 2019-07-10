10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kerim Avcı yaptığı açıklamada, geçen sezon büyük bir azim, birlik ve beraberlik göstererek başarıya ulaştıklarını ifade etti.
Süper Lig'e yükselmenin zor olduğunu ve alt ligde çok çetin bir mücadelenin yaşandığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açtıklarını ve tüm hesaplarını ligin kalıcı ekipleri arasında yer almak üzerine kurduklarını kaydetti.
Kerim Avcı, Gazişehir Gaziantep'in Türkiye'deki birçok kulübe örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu kulüpte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe layık olacak oyun anlayışıyla sahadaki varlığımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ve hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini dile getiren deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:
"İlk etapta hocamızın talimatları doğrultusunda kondisyon ve güç depoluyoruz. Cuma gününe kadar burada ikinci etaba hazır olmak için çalışacağız. Elbette bu sezon formayı giymek kolay olmayacak ama ben her türlü rekabete hazırım. Savaşıp formanın vazgeçilmezi olmak istiyorum.
Sürekli sahada olup, takımımızın daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edeceğim. Kendime güveniyorum. Takıma katılan arkadaşlarımız olacak ve bu, bizim hem güçlenmemizi hem de rekabetin daha da artmasını sağlayacak. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı olur."
Kerim Avcı, teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan keyif aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burada oynamak herkese nasip olmaz. Ben de bu bilinçle, takımıma ne kadar faydalı olabilirim düşüncesiyle en başından beri çalışmalarımı bu zihniyetle sürdürdüm. Şu an yeni sezonun startını verdik ve yeni teknik direktörümüz Marius Sumudica ile ilk etap kamp çalışmalarını devam ettiriyoruz.
Sumudica ile çalışmak çok keyifli olacak. Çünkü işini severek ve bilerek yapan ender teknik adamlardan biri. Onun bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istiyorum. Sumudica ile Süper Lig'de çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."
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