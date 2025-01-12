Kerem Demirbay ligde 10 maç aradan sonra ilk 11'de!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya sarı-kırmızılılar; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

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Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirdi. REKLAM Teknik direktör Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti. Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi. GABRIEL SARA SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YOK Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı. RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

KEREM DEMİRBAY LİGDE 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu. Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.