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        Haberler Magazin Kerem Bursin: İlişkimiz devam ediyor - Magazin haberleri

        Kerem Bursin: İlişkimiz devam ediyor

        Kerem Bursin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:50
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        Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan, bir süre önce ayrılık yaşamıştı. Bursin, katıldığı bir davette, sorulara, kısa cevaplar vermeyi tercih ederken ilişkisinin devam ettiğini dile getirdi. Kendisinin de sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'ın da özel hayatları konusunda bir hayli hassas olduklarını belirten Kerem Bursin, daha fazla açıklama yapmak istemediğinin altını çizdi.

        Kerem Bursin, katıldığı davette karşılaştığı dünyaca tanınmış süper model Naomi Campbell ile bir süre sohbet etti.

        SAKIP SABANCI'NIN TORUNU

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Türkan Sabancı ile merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı.

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        #kerem bursin
        #Melisa Sabancı Tapan
        #Naomi Campbell
        #aşk

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