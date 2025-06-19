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        Haberler Magazin Kerem Alışık ve Evrim Alasya, Londra'da sahne aldı - Magazin haberleri

        "Aşk Biter mi?", Londra'da sahnelendi

        Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın rol aldığı "Aşk Biter mi?" adlı oyun, İngiltere'nin başkenti Londra'da sahnelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:20
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        Londra'da sahneye çıktılar
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        Kerem Alışık ve Evrim Alasya, İngiltere'de sahne aldı. İkili, geçtiğimiz yıldan beri tiyatro sahnesine koydukları, "Aşk Biter mi?" adlı oyunlarını Londra'da sahneledi.

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu’nun oturduğu 'Aşk Biter mi?' Londra temsilinin ardından Avrupa turnesine çıktı.

        Oyun, önümüzdeki günlerde Avusturya ve İsviçre’de sahnelenecek. Türkiye’de ise 25 Haziran akşamı Harbiye Açıkhava’da perde açacak.

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        AŞK YAŞIYORLAR

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterini de canlandıran Evrim Alasya, tiyatro oyununda tanıştığı Kerem Alışık ile aşk yaşıyor.

        Evrim Alasya, 'Aşk Biter mi?' geçtiğimiz günlerde oyunu seyretmeye giden annesi Aysun Alasya'yı, sahne sonrasında sevgilisi Kerem Alışık ile tanıştırmıştı. Aysun Alasya, buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya sayfasından; "Gurur" notuyla paylaştı.

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        #Evrim Alasya
        #kerem alışık

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