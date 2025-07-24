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        Haberler Magazin Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok - Magazin haberleri

        Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

        Kerem Alışık, 2014'te kaybettiği annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile andı; "Çolpan yıldızı kayboluverdi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 22:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:00
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        "Annen yok, kimsen yok"
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        Ünlü oyuncu Kerem Alışık, 2014 yılında kaybettiği annesi Çolpan İlhan’ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım ile andı.

        Alışık, annesiyle birlikte bir paylaşım yaparak; "Bugünden tam 11 yıl önceydi. Geç vakitti. Temmuz'un kan kırmızı, karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. Anne diye bağırdım uykumda. İki elim iki taş parçasıydı. Sığamadım çığlığıma, sığamadım koynuma. Aslında rüyalara kızmayan bir insandım; başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 11 yıl önceydi. Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı... Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpülecek bir gökyüzü bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok." dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #kerem alışık
        #Çolpan İlhan

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