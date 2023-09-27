Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltısı dünya basınında gündem oldu!
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltı dünya basınında geniş yer buldu
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor - Galatasaray maçında tarihe geçecek anlar yaşandı.
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Mücadelenin 37. dakikadasında Galatasaray'da penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı.
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Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.
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Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte manşetler:
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The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.
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Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.
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Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.
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La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.
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Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...
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