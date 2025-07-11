Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası ilk paylaşım
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile evlilik sonrası ilk kez birlikte poz verdi
Giriş: 11.07.2025 - 20:27 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:27
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştirmişti.
Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası eşiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica’da top koşturan Aktürkoğlu, eşiyle birlikte çekildiği ayna pozunu sosyal medya hesabından yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ